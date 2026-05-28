В Шымкенте проходит конкурс мастерства среди педагогов-инженеров

В Шымкенте проходит республиканский конкурс мастерства среди педагогов инженерного направления. Масштабное мероприятие объединило преподавателей со всех регионов страны и стало площадкой для обмена опытом, обсуждения современных методов обучения и развития системы технического и профессионального образования.

В конкурсе принимают участие лучшие педагоги в сфере инженерии, IT, автоматизации, электроники и производственных технологий.

Роль станков с числовым программным управлением в производственной сфере стремительно растет. Это требование времени, говорят специалисты. Один из участников республиканского конкурса — Рахметтола Токсанбаев, приехал вместе с коллегой из Мангистауской области.

По его словам, подобные соревнования особенно важны, поскольку помогают педагогам обмениваться опытом и укреплять профессиональные связи.

«Преподаватели могут наладить тесное взаимодействие друг с другом и продемонстрировать свое мастерство. Преимущество станков с числовым программным управлением в том, что сегодня все задачи можно выполнять с помощью 3D-моделирования и программы Mastercam. Это быстро, эффективно и соответствует современному мышлению», — Рахметолла Токсанбаев, житель Мангистауской области.

Специалисты отмечают: каждый преподаватель должен хорошо разбираться в особенностях инженерного обучения и преимуществах современных технологий. Сегодня особенно востребованы современные классы с цифровым управлением в сфере машиностроения, токарного и слесарного дела. При этом Шымкент занимает важное место в подготовке технических специалистов страны.

«Наш колледж считается центром компетенций по направлениям машиностроения, токарного и слесарного дела, а также работе в классах с числовым программным управлением. К нам приезжают специалисты из восьми регионов Казахстана, чтобы совершенствовать свои навыки и обмениваться опытом», — Тлек Исахметов, директор индустриально-технического колледжа.

На конкурсе затронули вопросы повышения качества инженерного образования, подготовки кадров по международным стандартам и повышения интереса молодежи к техническим специальностям. В рамках конкурса участники покажут не только теоретические знания, но и выполнят практические задания, а также представят свои инновационные проекты.

В республиканском конкурсе принимают участие 16 педагогов из 8 регионов страны.