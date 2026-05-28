В Туркестане наградили участников организации неформального саммита ОТГ

Аким области передал слова благодарности от президента Казахстана тем, кто участвовал в организации неформального саммита организации тюркских государств. Награды и благодарственные получили государственные служащие и простые волонтеры.

Четкая организация неформального саммита ОТГ потребовала большой и сложной работы. С которой успешно справились и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил это. Поэтому, на заседании общественного совета было проведено награждение причастных к этому важному событию. Им были вручены государственные награды и благодарственные письма. Глава региона отметил историческое значение саммита и остановился на показателях развития области.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «По итогам саммита президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность жителям региона и всем гражданам, принявшим участие в организации мероприятия. В соответствии с указом главы государства ряд граждан, внесших значительный вклад в организацию и проведение неформального саммита Организации тюркских государств в Туркестане, были награждены государственными наградами. Наша общая задача — сохранить этот темп и в дальнейшем вывести социально-экономическое развитие Туркестанской области на новый уровень. Пусть наше единство будет крепким, а труд — результативным»!

Награды получили работники коммунальной сферы, представители правоохранительных органов, государственные служащие, предприниматели и волонтёры. Это люди которые любят свой труд, уважают свой город и страну.

Ердос Конысов, экскурсовод ГККП «Этно-музей наследия имени С. Ерубаева»: «Я очень горжусь. Когда в областном центре — Туркестане, проходил саммит, мы день и ночь, не покладая рук, неустанно работали. Наш труд не остался незамеченным — сегодня меня наградили орденом «Еңбек даңқы» III степени. Я очень рад».

Напомним, что на неформальном саммите ОТГ обсуждались вопросы укрепления политических, экономических и культурно-гуманитарных связей между братскими странами, был выдвинут и ряд значимых инициатив.

Была подписана Туркестанская декларация и достигнуты общие договорённости, направленные на углубление сотрудничества тюркских народов. Зарубежные делегации высоко оценили динамичное развитие Туркестана, современную инфраструктуру города, его чистоту и уровень организации мероприятий.