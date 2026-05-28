Суд взыскал задолженность с бывшего члена палаты юрконсультантов

Межрайонный суд по гражданским делам города Шымкента рассмотрел иск палаты юридических консультантов к бывшему члену организации о взыскании задолженности по членским взносам.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в 2019 году ответчик был зарегистрирован членом палаты, а в 2024 году исключен из ее состава на основании собственного заявления.

С ноября 2022 года по апрель 2024 года ответчик не производил оплату членских взносов, в результате чего образовалась задолженность в размере 123 806 тенге.

Ответчик иск не признал, заявив, что подал заявление о выходе из членства еще в августе 2022 года и в настоящее время работает юристом в другой организации. Однако суд счел данный довод необоснованным, поскольку на представленном заявлении отсутствовали отметка о принятии и регистрационный номер палаты, что свидетельствует о незавершенной процедуре выхода из членства.

Решением суда иск удовлетворен. С ответчика взысканы задолженность по взносам в размере 123 806 тенге, а также государственная пошлина в сумме 4 295 тенге.

Решение суда вступило в законную силу.