Прогрев автомобилей больше не под запретом

Мажилис одобрил сразу несколько важных поправок для автомобилистов. Одной из самых обсуждаемых стала отмена нормы о запрете прогрева автомобилей. Теперь водителям больше не придётся нервно смотреть на часы зимой, опасаясь штрафа за лишние минуты работы двигателя.

При этом депутаты решили серьёзно взяться за качество подготовки будущих водителей. Поправки предусматривают усиление контроля за автошколами: вводится официальное понятие учебного автодрома, создаётся единый реестр организаций, обучающих вождению, а также уточняются требования к филиалам автошкол.

Отдельный блок изменений касается новых правил на дорогах. Для электромобилей введут специальные государственные номера, электровелосипеды обяжут регистрировать, а действие правил дорожного движения официально распространят и на парковки жилых комплексов.

«Закон создает правовую основу для использования беспилотных аэротакси, беспилотных автомобилей и автоматизированного железнодорожного транспорта. Вводятся понятия передовой и городской воздушной мобильности, вертипорта, зоны городской воздушной мобильности, обслуживания беспилотного воздушного движения. Также предусматривается выдача новых сертификатов для эксплуатантов, разработчиков и производителей авиационной техники», — рассказали в мажилисе.