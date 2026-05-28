Педагоги будут нести ответственность за учеников только в рабочее время

Сенаторы одобрили закон по вопросам статуса педагога, образования, здравоохранения и защиты прав ребенка. Нововведения направлены на усиление правовой защиты педагогов и совершенствование системы образования.

Закрепляется норма о том, что педагог и руководство организации образования несут ответственность за обучающихся исключительно в период осуществления профессиональной деятельности и исполнения должностных обязанностей.

Запрещается требовать от педагогов отчеты и информацию, не предусмотренные законодательством в сфере образования.

Вводится административная ответственность за требование вести документов одновременно на бумажном носителе и в электронной форме.

Министерство просвещения наделяется полномочиями по утверждению правил использования гаджетов обучающимися и воспитанниками в организациях среднего образования.

• Во время уроков мобильные устройства должны находиться в беззвучном режиме и не использоваться без разрешения педагога.

• На контрольных и экзаменах вводится полный запрет на использование телефонов, за исключением отдельных случаев по решению учителя.

• Использование смартфонов допускается только в образовательных целях – для работы с цифровыми платформами, проектами и учебными заданиями.

Акиматы будут обеспечивать участие обучающихся, являющихся региональными победителями, в олимпиадах по общеобразовательным предметам, конкурсах научных проектов республиканского уровня по перечню, определяемому уполномоченным органом в области образования.

Также законом урегулирована деятельность филиалов зарубежных вузов и внесены поправки по совершенствованию подготовки медицинских кадров.