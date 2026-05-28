В Шымкенте ТОО лишили лицензии за повторную продажу алкоголя

В Шымкенте ТОО привлечено к административной ответственности за повторную продажу алкогольной продукции.

Дело рассмотрено в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города.

Установлено, что 11 апреля 2026 года около 22:42 продавец магазина, повторно в течение года после предыдущего взыскания реализовал алкоголь.

В ходе судебного заседания представитель компании полностью признал вину, заверив, что подобные нарушения больше не повторятся, и попросил не назначать строгое наказание.

Вина ТОО подтверждена показаниями свидетеля, протоколом об административном правонарушении, видеозаписью и другими материалами дела.

Суд признал компанию виновной по части 4 статьи 200 КоАП РК и назначил штраф в размере 605 500 тенге с лишением лицензии на реализацию алкогольной продукции.

Постановление суда вступило в законную силу.