В Астане появится школа «Сириус» для развития талантливых детей

Редактор Юлия Машковская
Фото Акорды

Церемония закладки капсулы Международной образовательной инфраструктуры «Казахстан – Сириус» состоялась в онлайн-формате с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента России Владимира Путина.

Символическую капсулу в основание будущего комплекса заложили столичные школьники вместе с министром просвещения Республики Казахстан Жулдыз Сулейменовой и председателем Совета федеральной территории «Сириус», руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелёвой.

Проект «Казахстан – Сириус» реализуется по договоренности между главами двух государств. По модели «Сириуса» образовательная инфраструктура создается в двух городах Казахстана. Помимо столицы, проект реализуется в Алматы, где в январе 2026 года состоялась закладка первого камня школы и центра.

Проект направлен на раскрытие потенциала талантливых детей и формирование нового поколения конкурентоспособных специалистов, ориентированных на науку, технологии и инновации.

