В Туркестанской области жителям пострадавших домов от паводков помогут восстановить жильё

Пострадавшие от паводков дома отремонтируют. Ситуация в Туркестанской области после сильных ливней стабилизировалась. В некоторых населённых пунктах Толебийского и Казыгуртского районов из-за обильных осадков во дворах жилых домов скопилась дождевая вода.

По данным спасателей, в Толебийском районе оказались подтоплены дворы трёх жилых домов. В сёлах Мамбетулы и Жинишке Казыгуртского района вода также затопила несколько построек.

«Я выехал на место и ознакомился с ситуацией. В трёх домах будут заменены полы, все эти работы будут выполнены за счёт спонсоров. На пострадавших территориях оперативно организованы работы по отводу воды и предотвращению подтоплений. В настоящее время ситуация стабильная. Данный вопрос находится на личном контроле руководства области», — Азизхан Исмаилов, аким Казыгуртского района.

Для ликвидации последствий были задействованы более 100 человек, около 20 единиц техники и 14 мотопомп. Сейчас в населённых пунктах продолжаются комплексные работы, мобилизованы все необходимые службы.

Состояние водоёмов и рек региона находится под постоянным контролем. Местные исполнительные органы и службы ЧС полностью контролируют ситуацию.