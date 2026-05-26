Бектенов поручил расширить список бесплатных музеев и театров для детей летом

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил обеспечить для детей в период летних каникул обширный бесплатный доступ в музеи, театры, библиотеки, культурные центры и национальные парки.

«Министерству культуры нужно расширить программы бесплатного посещения детьми музеев, театров, библиотек, культурных центров и национальных парков в период летних каникул. Министерству труда и социальной защиты совместно с акиматами следует принять меры по организации временной трудовой занятости школьников и студентов с соблюдением всех трудовых прав и норм безопасности. Необходимо организовать проведение «ярмарок» вакансий и других форм содействия занятости»,– отметил руководитель правительства.

Внимание должно быть уделено также досугу детей из социально-уязвимых групп населения и сел. В приоритетном порядке будет организован отдых и оздоровление детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей из сельской местности.

Общая координация закреплена за заместителем премьер-министра – министром культуры и информации Аидой Балаевой.

Наряду с мерами господдержки, развитием инфраструктуры детского отдыха, обеспечением безопасности и организацией летней занятости особая роль в воспитании подрастающего поколения принадлежит семье и родителям.

«Безусловно, самое важное для ребенка – это семья. Родители должны быть вовлеченными в жизнь детей, знать круг их общения, интересы и условия проведения досуга. Как подчеркивает глава государства, именно дома, благодаря родительской любви и традициям, примеру и влиянию самых близких людей формируются личность, честность, трудолюбие и гражданская ответственность»,–подчеркнул Олжас Бектенов на заседании правительства.