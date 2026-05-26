Искусственный интеллект внедрят в 500 школах Казахстана

Пилотный проект рассчитан на три учебных года и станет частью комплексного плана по цифровой трансформации системы образования. Об этом на брифинге в правительстве рассказала министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова.

По ее словам, работа ведется в рамках указа главы государства, подписанного 12 мая т.г. и охватит сразу несколько направлений — от модернизации инфраструктуры до подготовки педагогов и защиты персональных данных детей.

«Подписан указ президента. В его рамках предусмотрена и планируется масштабная работа по пяти направлениям»,- сообщила министр.

Жулдыз Сулейменова отметила, что в пилотный проект войдут 500 школ по всей стране.

«Во-первых, сейчас будет реализован комплексный план в рамках пилотного проекта. Комплексный план будет внесен в правительство. В него войдут 500 школ, в том числе 100 школ из числа «Келешек мектептері», 150 школ — это сельские и городские школы и 250 малокомплектных школ. Таким образом, мы будем принимать ряд мер по внедрению технологий ИИ в систему образования, а также по максимальному сокращению неравенства в качестве образования между сельскими и городскими школами»,— подчеркнула глава минпросвещения.

Отдельное внимание, по ее словам, уделяется подготовке педагогов к использованию цифровых инструментов и AI-ассистентов.

«Второе направление — это курсы повышения квалификации для наших педагогов. На сегодняшний день 350 тысяч учителей уже прошли курсы по использованию цифровых технологий, в том числе по внедрению AI-ассистентов в образовательный процесс, а также по цифровой педагогике»,- сказала Жулдыз Сулейменова.

Кроме того, в Казахстане планируют внедрять проекты по персонализированному обучению с использованием искусственного интеллекта.

Министр также подчеркнула, что одним из ключевых вопросов остается защита персональных данных школьников.

«Самый важный вопрос — это защита персональных данных наших детей, недопущение их утечки. В связи с этим сейчас также разрабатываются масштабный проект и соответствующий приказ. В частности, начиная со школ, а также в отделах образования, управлениях образования и Министерстве просвещения будут назначены ответственные лица за защиту персональных данных»,— отметила она.

По данным минпросвещения, комплексный план рассчитан на 2026–2029 годы, а пилотный этап проекта охватит период 2026–2027 годов.

Во время брифинга журналисты также спросили, смогут ли школьники в будущем отказаться от бумажных учебников и перейти на планшеты. В ответ на этом министр пояснила, что этот вопрос в ведомстве пока находится на стадии рассмотрения.