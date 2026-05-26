В Казахстане усилят воспитательную работу для предотвращения вандализма

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства акцентировал внимание на необходимости усиления профилактической работы среди несовершеннолетних в рамках реализации принципа «Закон и порядок», обозначенного главой государства.

«Особое внимание требуется уделить профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, активно противодействовать проявлениям бескультурья и вандализма. Недавно глава нашего государства обратил особое внимание на эту проблему. К ее решению надо подходить с самого раннего детства. Прежде всего, это привитие культуры поведения, любви к чтению, знанию истории своей страны и мира. В целях обеспечения общественного порядка, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить четкую координацию действий всех задействованных служб и подразделений»,— отметил премьер-министр.

Подчеркнута важность продвижение среди подрастающего поколения принципов уважения к государству, обществу и труду.

«Необходимо предусмотреть проведение творческих и познавательных проектов, дискуссионных площадок и акций, направленных на продвижение принципов «Закон и порядок», уважения к государству, обществу и труду»,— подчеркнул Олжас Бектенов.