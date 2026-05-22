Инвестиционный потенциал и экономические возможности Туркестанской области

В новом этно-туристическом комплексе Туркестана состоялась важная встреча. Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с представителями интеллигенции региона, предпринимателями, молодежью и активными гражданами.

В ходе встречи глава области выразил благодарность гражданам, которые вносят значительный вклад в развитие региона и поделился об инвестиционном потенциале и экономических возможностях области.

В соответствии с поручением Главы государства была проведена масштабная работа по диверсификации экономики, развитию отечественного производства, привлечению инвестиций и импортозамещению. В первую очередь мы провели комплексный анализ товарооборота республики и области, а также сырьевого потенциала региона. В 2025 году внешнеторговый оборот региона достиг 3,5 млрд долларов США, увеличившись на 34,6%. За последние три года объём экспорта вырос на 142% и в 2025 году достиг 1,8 млрд долларов США.

Определены пять ключевых стратегических торговых партнёров: Россия, Китай, Узбекистан, Германия и Чехия. Исследования показали, что основную долю экспорта составляют необработанные сырьевые товары. Анализ позволил выявить слабые стороны экономики региона и определить конкретные стратегические меры по переходу от сырьевого экспорта к производству продукции с высокой добавленной стоимостью.

Сегодня инвесторам предлагаются не только земельные участки, но и готовые проекты с расчётами рыночной ёмкости, объёмов сырья и финансовых показателей. В этой связи поручаю акимам районов и городов, опираясь на подготовленные сырьевые анализы и бизнес-кейсы, активно привлекать инвестиции в проекты по импортозамещению.