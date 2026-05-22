В Туркестанской области растет эффективность системы видеоконтроля

К центру оперативного управления подключено 784 камеры видеонаблюдения. В их числе 200 камер, установленных в 2024 году.

Благодаря проекту «Безопасный город» выявлять правонарушения стало быстрее, в том числе ведется борьба за чистоту.

«С помощью камер центра оперативного управления выявляются жители, выбрасывающие мусор, не соблюдающие чистоту и нарушающие правила благоустройства. С нашей стороны на место происшествия направляются участковые полицейские и ведется интенсивная профилактическая работа. Например, в Туркестанской области за 1 месяц выявляется около 12 000 правонарушений. В этом, конечно, есть и вклад сотрудников центра оперативного управления. А в областном центре, городе Туркестане, выявляется около 5000 административных правонарушений»,— пояснил заместитель начальника центра оперативного управления ДП Туркестанской области Жалгас Кошкаров.

В городе Туркестане только за апрель выявлено 158 административных правонарушений. Среди них — выброс мусора в неположенных местах, переход проезжей части вне установленных переходов, курение на территории государственных учреждений и нарушения правил благоустройства.

По всем фактам участковыми инспекторами полиции составлены административные протоколы. Система видеонаблюдения позволяет оперативно фиксировать правонарушения и своевременно реагировать на них, что в целом повышает уровень общественной безопасности в городе.

«Если уточнять по безопасности, то один из самых приоритетных и важных достижений области, это то, что из 938 школ, мы вывели в ЦОУ 806 школ. Там установлены камеры. На остальные учебные учреждения ведутся дополнительные работы, так как нет технической возможности у операторов связи, но несмотря на это мы ведем работы чтобы устранить эти проблемы»,- говорит исполняющий обязанности руководителя отдела телекоммуникаций и контроля государственных услуг управления цифровизации, предоставления государственных услуг и архивов Туркестанской области Нурсултан Кабылбек.

В оперативном центре через систему видео наблюдения также осуществлялся надзор за пунктами весового контроля грузового транспорта.