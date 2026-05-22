В Туркестане внедрили ИИ-систему для выявления проблем на дорогах

Уникальную программу по выявлению проблем на дорогах общего пользования запустили в Туркестане. Проект реализуется с использованием камер, установленных на специализированном автотранспорте.

В процессе движения система автоматически фиксирует дефекты дорожного покрытия.

«Идет мониторинг проблем с дорожным покрытием, по выявлению мусора, лейблы, сломанные бордюры и прочее, но основная фишка в том, что можно это централизованно смотреть в центре мониторинга, там будут координаты, точки, где это все произошло»,— поясняет эксперт в области IT цифровизации и ИИ Ербол Нуркожаев.

Подобные программы и проекты которые в будущем будут служить на благо города разрабатываются в «Turkistan Hub».

В течение года здесь было организовано и проведено 37-мероприятий, из которых 19 были посвящены искусственному интеллекту.

«Можем похвастаться «Турмет» мобильное приложение которое работает без интернета. Также можем рассказать и о специальных браслетов которые созданы для помощи в случи кражи ребенка или женщины»,— говорит региональный менеджер «Turkistan Hub», Умиджан Арипжанов.

С момента открытия в «Turkistan Hub» было проведено более 300 мероприятий, участниками которых стали школьники, студенты и молодые специалисты. Здесь регулярно проходят воркшопы, хакатоны, инкубационные программы и встречи с экспертами отрасли.

Встречи проходят и в онлайн формате.