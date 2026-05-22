Глава государства принял председателя мажилиса Ерлана Кошанова

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя мажилис парламента Республики Казахстан Ерлана Кошанова. Главе государства доложили о законодательной работе палаты и реализации конституционной реформы.

Ерлан Кошанов сообщил, что парламент своевременно и качественно принял семь конституционных законов, необходимых для практической реализации норм обновлённой Конституции. Среди них — законы «О Президенте», «О Курултае и статусе его депутатов», «О Қазақстан Халық Кеңесі», «О статусе столицы», «О специальном правовом режиме города Алатау» и другие. По его словам, работа над документами велась открыто, с участием общественности и экспертного сообщества.

С начала сессии мажилис принял и направил в сенат 89 законов. В их числе — строительный и цифровой кодексы, законы об искусственном интеллекте, банковской деятельности, профилактике правонарушений, государственной службе, государственных наградах, науке, повышении статуса педагога, противодействии коррупции и другие.

На рассмотрении депутатов находятся ещё 80 законопроектов. Они касаются амнистии в связи с принятием новой Конституции, цифровизации и безопасности дорожного движения, местного самоуправления, развития телекоммуникационного рынка, машиностроения, технического и профессионального образования, нотариата и других сфер.

Также спикер мажилиса проинформировал президента о планах до конца текущей сессии заслушать отчёты правительства и Высшей аудиторской палаты по исполнению республиканского бюджета за 2025 год, а также отчёт о расходовании средств, выделенных на развитие науки.

Кроме того, Ерлан Кошанов рассказал об открытости законотворческой работы, регулярных заседаниях Общественной палаты и итогах парламентской дипломатии в рамках ТюркПА, МПА СНГ и других международных организаций.