Как цифровой центр «109» помогает решать коммунальные проблемы горожанам

Работа в офисе единого контакт-центра «109» не останавливается ни на минуту, обращения, просьбы и жалобы горожан операторы принимают и обрабатывают 24/7. С начала 2026 года в центр поступило более восьмидесяти одной тысячи заявок.

Большая часть обращений получила статус «выполнено», по оставшейся, самой малой части, ведется работа. Каждое поступившее обращение берётся на контроль, а после его рассмотрения жители получают SMS-уведомление о результате.

«В день у нас сотни заявок, за каждым обращением следим и даем обратную связь. Если допустим прорвало трубу, то количество заявок может вырасти в несколько раз. Это значит, что жители одной улицы и района одновременно о ней сообщают в 109»,- поясняет заместитель руководителя КГУ «Центр цифрового развития» управления цифровизации, предоставления государственных услуг и архивов Туркестанской области Акылбек Сагидуллаев.

Быстро реагировать на обращения жителей и обеспечивать эффективную связь населения с местными исполнительными органами-вот главная задача центра. В числе самых актуальных тем также уличное освещение, газ, водоснабжение и ветеринарные услуги.

«Здравствуйте. на проводе оператор Мариям. Что у вас случилось? В каком районе прорвало трубу»,— начинает диалог оператор…

За четыре года существования контакт-центр уже обработал почти 790 тысяч обращений. Большинство заявок жители оставляют по короткому номеру 109. После поступления сигнала информация оперативно передаётся профильным службам и специалисты выезжают на место для устранения проблемы.

Так, к примеру, после сообщения о прорыве трубы на улице Ыкылас коммунальные службы незамедлительно приступили к ремонтным работам.

«Вот сразу после поступления обращения на место приехали сотрудники водоканала и сейчас устраняют проблему»!,-говорит заместитель руководителя КГУ «Центр цифрового развития» управления цифровизации, предоставления государственных услуг и архивов Туркестанской области Жансая Алпамысова.

Рассказать о проблемах и оставить заявку можно через WhatsApp, Instagram, Telegram-бот и мобильное приложение. В регионе отмечают, что цифровые решения позволяют быстрее устранять проблемы и делают работу госорганов более открытой и доступной для населения.