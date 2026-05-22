В Шымкенте обсуждают будущее геологоразведки Казахстана. Международную научно-практическую конференцию посвятили выдающемуся геологу, государственному деятелю и академику Шахмардану Есенову.

Эксперты отрасли, ученые и ветераны геологии подняли вопросы внедрения новых технологий, поиска месторождений и подготовки молодых специалистов.

Шымкент стал площадкой для большого разговора о будущем геологоразведки Казахстана. В мегаполисе собрались ведущие ученые, отраслевые эксперты, ветераны геологии и специалисты, которые сегодня продолжают искать новые месторождения.

Участники конференции уверены, именно геология когда-то обеспечила стране мощную сырьевую базу и стала фундаментом экономики. Но сегодня отрасль сталкивается с нехваткой кадров и инвестиций.

«Министерство геологии ликвидировали, финансирование почти обнулили, от разведки до первого ковша или капли нефти 10-15 лет. Австралия 200 с лишним долларов на квадратный километр тратит, а Казахстан 8, это разница какая. Поэтому в первую очередь надо бюджет увеличивать. Мы не устаем повторять пожалуйста правительство создайте министерство геологии, выделите бюджет», — Серикбек Даукеев, академик национальной академии наук, бывший министр геологии Казахстана.

Эксперты уверены, без масштабной модернизации отрасли и господдержки Казахстан рискует потерять темпы развития минерально-сырьевой базы. В центре обсуждения конференции внедрение цифровых технологий, применение современных методов разведки, повышение эффективности разработки месторождений и подготовка нового поколения специалистов.

«На конференцию приехали ученые и ветераны геологоразведки из России, Узбекистана и Китая. На месторождении Кумколь оставшийся объем нефти уменьшается, однако на большей глубине выявили еще более крупные запасы. Сейчас проводятся исследования и дальнейшая разработка месторождения», — Алимжан Куртаев, государственный и общественный деятель, доктор технических наук, академик.

Участники конференции подчеркивают: сегодня геологоразведка, это уже не только поиск полезных ископаемых, а вопрос экономической безопасности страны. Поэтому объединение научного сообщества, государства и бизнеса должно стать основой для выработки новых решений, которые помогут вернуть отрасли стратегическое значение и привлечь в профессию молодых специалистов.