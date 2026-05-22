Более 22 тысяч обращений рассмотрели в комитете по защите прав потребителей

По итогам первого квартала 2026 года комитет по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции РК совместно с территориальными департаментами рассмотрел более 22 тысяч обращений граждан.

Об этом на площадке СЦК сообщил председатель комитета Болат Танабергенов.

По его словам, требования потребителей были удовлетворены по 7,3 тысячи обращений, что составляет 32,6% от общего числа. Еще по 7,2 тысячи обращений гражданам оказали правовую помощь и предоставили необходимые разъяснения.

В рамках межведомственного взаимодействия 5,7 тысячи обращений направили в профильные государственные органы по компетенции. На сегодняшний день около 2,5 тысячи обращений находятся на рассмотрении либо были отозваны заявителями.

В первом квартале территориальные департаменты провели 308 проверок субъектов предпринимательства. Наибольшее количество контрольных мероприятий прошло в Астане, Алматы, а также в Туркестанской и Алматинской областях.

По итогам проверок в отношении предпринимателей возбуждено 430 административных дел на общую сумму 12 млн тенге. Благодаря проведенной работе за первые три месяца года права потребителей — включая возврат, обмен и замену товаров — были защищены на сумму 405 млн тенге.