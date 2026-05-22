В Туркестане предложили новые подходы к развитию туризма

Укрепить позиции Туркестана как центра внутреннего туризма и привлечь больше туристов — такие задачи обсуждали участники конференции «Turkistan – 2026». Особое внимание уделили духовному наследию Ходжи Ахмета Ясави.

Специалисты отмечают, что его труды необходимо популяризировать не только в научной среде, но и через культурные и образовательные проекты по всей стране, повышая интерес к духовной столице.

«В 2025 году Туркестанскую область посетили 347 тысяч 600 туристов. Это на 14 целых 7 десятых процента больше по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, количество посетителей исторических объектов достигло 1 миллиона человек, показав рост на 13 процентов»,— говорит заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев.

Участники конференции подчеркнули высокий туристический и культурный потенциал региона, а также необходимость дальнейшего развития туристической отрасли, модернизации инфраструктуры и продвижения исторических объектов Туркестана на международном уровне.

«Туркестан — это духовный центр страны и священная колыбель тюркского мира, а наследие Ходжи Ахмета Ясави является общим духовным достоянием всего тюркского мира. Это не только экономика, но и инструмент возрождения исторического сознания и духовной культуры, а также важный элемент культурной дипломатии государства», — говорит Тулеубек Мукашев председатель республиканского общественного объединения «Объединение депутатов маслихатов Казахстана».

По итогам встречи участники поддержали идею расширения межрегионального взаимодействия и разработки новой программы внутреннего туризма, которая позволит казахстанцам лучше узнать исторические и культурные места страны.