Майский праздник не для всех

Пожалуй, ни один месяц года не изобилует таким количеством праздников, как май. Он прямо с порога стартует с Дня единства народа Казахстана, за ним следует День защитника Отечества, потом наступает великий День Победы, а завершается большим мусульманским праздником Курбан айт (27 мая).

Даже не берусь подсчитать, сколько дней народ в мае будет отдыхать. Много. Примерно столько же, сколько будет работать.

Однако в этой праздничной череде скромно стоит еще один профессиональный праздник, о котором знают не все. Это День работников связи, который будет отмечаться 17 мая. Никому не надо объяснять, насколько связь как таковая важна для жизни современного человека, которая сейчас сплошь состоит из коммуникаций, контактов и контентов. Поэтому люди, занимающиеся обеспечением связи между людьми и сообществами, достойны самого глубочайшего уважения.

Профессия, связующая с миром

Я поинтересовалась у Гугла: кого в День связистов надо поздравлять? Он мне ответил, что в этот список входят все специалисты, обеспечивающие коммуникации: инженеры по обслуживанию сетей, телекоммуникационные монтеры, операторы мобильной связи, а также сотрудники почты, радио и телевидения. Туда же входят IT-специалисты, военные связисты и преподаватели профильных вузов. Там же упоминаются сотрудники, обеспечивающие интернет-услуги, сотовую и стационарную связь. А также технические сотрудники (кабельщики, электромеханики, наладчики) и специалисты по кибербезопасности… Так что заранее поздравляю всех причастных к событию! Без вас сейчас не обойтись!

Об этом профессиональном событии не знают даже сами виновники торжества. Я спросила знакомого айтишника: «А знаешь ли ты, что у тебя скоро праздник?» «Первый раз слышу, — удивился он, — ну что ж, теперь буду знать, нет причины в этот день не выпить».

А дело в том, что праздник этот сравнительно молодой. В 2019 году Правительство Казахстана решило поднять общественный статус работников связи, предоставив им отдельный день в календаре знаменательных дат. Раньше они отмечали свой день 28 июня наряду с работниками средств массовой информации. К тому же, здесь проявилось желание сомкнуться тесными рядами с зарубежными коллегами, которые с 2006 года в этот день отмечают Всемирный день электросвязи и информационного сообщества. А еще раньше, если кому интересно, 17 мая 1865 года был создан Международный телеграфный союз, переименованный позднее в Союз электросвязи. Так что корни нынешнего праздника уходят в позапрошлое столетие, когда телеграф как средство связи был верхом научно-технического прогресса, и более быстрого связующего инструментария трудно было даже представить…

Современная история связи в Казахстане началась в 1991 году. После развала Советского Союза перед новыми суверенными государствами встала наряду со многими другими еще одна проблема: как сделать так, чтобы налаженные связи с бывшими советскими республиками не прервались резко, катастрофично и окончательно. Бесперебойно действующая система межреспубликанской связи в те времена тоже стояла перед угрозой распада, а этого ни в коем случае допустить было нельзя.

Поэтому руководители профильных министерств собрались вместе в Москве и приняли решение создать Региональное содружество связи. 29 ноября 1991 года Кабинет министров Казахской ССР принял постановление «О мерах по организации производства средств связи для интенсивного развития телевидения, радио и телефонной связи». Благодаря этому решению общая система связи была сохранена, а люди и организации в республике вообще не заметили никаких перемен. Связь, в том числе междугородняя, продолжала работать по-прежнему, без сбоев.

Позднее появился и профильный Закон «О связи», в первой статье которого сказано: «Связь является неотъемлемой частью экономической и социальной структуры Республики Казахстан, предназначенной для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц и обеспечения потребности безопасности, обороны, охраны правопорядка, государственных органов в услугах связи».

Вся жизнь — в телефоне

Если задуматься, то за 30 с лишним лет средства связи претерпели невероятные и кардинальные метаморфозы. По официальным данным, в 1990 году в Казахстане было 1 млн 250 тыс. квартирных телефонов, или 28 телефонов на 100 семей. И с каждым последующим годом обороты стационарной телефонной связи продолжали неуклонно расти. Ну, может быть, у аппаратов менялись дизайн и принцип работы, с дисковых вертушек люди перешли на кнопочные, но суть телефонной проводной связи от этого не менялась. Но как-то неожиданно и вдруг произошел революционный скачок: в мир вошла мобильная связь, что существенно перевернуло жизнь всех народов планеты. Конечно, чуть позже американских первооткрывателей, но сотовая связь и интернет вскоре охватили все страны мира, в том числе Казахстан.

В настоящее время статистика такова: в республике зарегистрировано 2,5 млн. пользователей стационарными телефонами, а число абонентов мобильной связи достигло 26 млн. человек. В стране действуют более 20 компаний, оказывающих услуги междугородной и международной связи, доступа к сети интернет и спутниковой подвижной связи.

В Шымкенте, например, основными операторами мобильной связи являются Kcеll/Activ, Beeline, Tele2, IZI и ForteMobile. Они имеют офисы продаж по всему городу: на проспектах Тауке хана, Кунаева и Республики.

Со временем люди стали массово отказываться от домашних телефонов. А зачем платить два тарифа одновременно — и за домашний, и за мобильный? Тем более что и «юридические лица» в виде офисов, магазинов и различных предприятий в контактах стали указывать лишь «сотовые» номера. Все стали вдруг беспокоиться за АО «Казахтелеком». Не разорится ли наш телефонный монополист от тотального перехода на мобильную связь?

Опасения были напрасными. Сейчас АО «Казахтелеком» — крупнейший телекоммуникационный оператор Казахстана, занимающий лидирующие позиции на цифровом рынке и обеспечивающий фиксированную связь, интернет, цифровое ТВ, а также «облачные» сервисы и IT-решения для бизнеса. Компания предоставляет населению широкий спектр услуг, включая установку видеонаблюдения, подписку на онлайн-кинотеатры и многое другое. Достаточно позвонить бесплатно с мобильного на телефон 160.

К тому же, как оказалось, домашние телефоны до сих пор не вымерли как вид в цепочке коммуникационной эволюции. Загляните в любой плейлист и увидите, что телефонные аппараты разных видов, вплоть до винтажных, выставляются и предлагаются для продажи в широком ассортименте. Значит, спрос по-прежнему есть.

Одна из главных причин такой жизнестойкости — это стопроцентная надежность. Когда мобильная связь нестабильна или попросту отключена, домашний телефон будет единственным проводником между индивидом и внешним миром. И единственным способом дозвониться до родных и служб экстренной помощи.

Известно, что многие люди преклонного возраста не очень-то «дружат» с современными гаджетами. Сенсорное управление средством связи не всегда подвластно их малоподвижной моторике, они боятся что-нибудь нажать «не туда», что-то испортить вконец, словом, мобильник и по сей день продолжает быть для них источником беспокойства и психологического дискомфорта. Для них домашний телефон — это островок стабильности, который никуда не денется и никогда не подведет. Так что смерть домашних телефонов, как бы сказал Марк Твен, очень сильно преувеличена…

Любовь, похожая на сон

И все-таки в нашем повально зацифрованном мире есть большая проблема некоторого психологического порядка. Может, в преддверии праздника об этом не надо напоминать, но эта тема, как говорится, будет в тему. Речь пойдет о психологической зависимости современного человека от современных же средств связи и от мобильных телефонов, в частности.

Никогда в истории человечества гомо сапиенс не зависел от какого-нибудь инструмента или орудия труда, как он зависит сейчас от своего мобильника, в общем-то, маленькой коробочки с «начинкой». Никому и никогда не приходило в голову засыпать в обнимку с телефонным аппаратом под щекой, а сейчас это обычное дело…

А сегодня, к сожалению, некое рукотворное устройство, созданное для комфорта, информативности и коммуникаций, превратилось в постоянный источник беспокойства и напряженности. Не буду говорить про всех. Но многие буквально впадают в ступор или истерику, когда вдруг обнаруживают, что забыли телефон дома, разрядилась батарея аккумулятора, не удается «поймать» сеть, внезапно закончился трафик интернета… И самое страшное: вы потеряли телефон! И тогда, о-о-о, ужас! Вы потеряли часть себя! Там были все ваши контакты, переписка, фотографии, заметки… там была вся ваша жизнь!

Этому паническому явлению специалисты-неврологи уже дали конкретное название —

«номофобия». Исследованиями подтверждено, что зависимость от гаджетов негативно влияет на здоровье человека: нарушает сон, провоцирует социальную изолированность, снижает продуктивность умственного и физического труда, просто расшатывает нервную систему. Кроме того, номофобия делает человека натуральным социопатом, которому уже ничего не интересно в этом мире, да и сам он становится неинтересным для окружающих.

Действительно, смартфон уже вытеснил из сферы повседневной жизни и семейные фотоальбомы, и музыкальную фонотеку, и книжную библиотеку, и географические карты, часы, справочники, учебники. Статистические данные показывают, что в среднем 70% людей не могут провести и суток без своего мобильника. С виду безобидная, казалось бы, зависимость уже рассматривается в одном ряду с тревожно-депрессивным синдромом, то есть является одним из видов психического расстройства. А что уж говорить о телефонной зависимости у детей и подростков!.. Но это особая тема, требующая отдельного разговора…

Прошу прощения у работников связи! Они-то ни в чем не виноваты: ни в наших фобиях, синдромах, личностной инфантильности и простым неумением контролировать себя. Они честно делают свое нужное и благородное дело. Они — проводники и лоцманы в мировом информационном океане, где одному человеку легко потеряться, а в контакте с другими можно горы свернуть! С праздником!

Елена Летягина