Школьник создал систему выявления онкологии с помощью ИИ

Школьник создал систему выявления онкологии с помощью ИИ

Редактор Юлия Машковская
Фото министерства просвещения Республики Казахстан

Казахстанский школьник Арнур Артыкбай получил международные награды на Всемирной научно-инженерной выставке Regeneron ISEF 2026 в США за проект по выявлению онкологии с помощью искусственного интеллекта.

Ученик 11 класса Интеллектуальной школы Тараза разработал систему автоматического обнаружения злокачественных опухолей на основе машинного обучения.

За свою работу он получил премию от MAWHIBA Foundation в размере 400 долларов и образовательный грант в Университет нефти и полезных ископаемых имени короля Фахда в Саудовской Аравии.

В этом году в конкурсе приняли участие около 1700 молодых исследователей из более чем 60 стран мира.

