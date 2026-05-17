Жители портят новый асфальт, подключаясь к коммуникациям без разрешения

В Шымкенте зафиксированы случаи повреждения недавно уложенного асфальта в микрорайоне Ұлағат. По данным специалистов, некоторые жители самостоятельно вскрывали дорожное покрытие для подключения к канализационным сетям, что привело к просадке и разрушению полотна.

Отмечается, что после проведения земляных работ участок не всегда восстанавливается по технологии, что вызывает дальнейшее разрушение дорог. Несмотря на жалобы горожан на качество покрытия, в ряде случаев именно незаконные действия жителей становятся причиной повреждений.

Подобные действия являются нарушением законодательства. За повреждение дорог предусмотрена административная ответственность, включая штрафы по КоАП РК.

В Шымкенте продолжаются масштабные дорожные работы: за последние годы отремонтированы сотни километров дорог, однако отдельные случаи вандализма и самовольных раскопок сводят усилия по благоустройству на нет. Горожан призывают бережно относиться к общественному имуществу и соблюдать установленные правила.