Казахстан передал Ирану 30 вагонов гуманитарной помощи

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рамках гуманитарной поддержки народа Ирана агентство KazAID совместно с МИД, МЧС и министерством здравоохранения РК направило гуманитарный груз в Исламскую Республику Иран.

Церемония передачи помощи иранскому обществу Красного Полумесяца состоялась на железнодорожной станции «Серахс» с участием дипломатов Казахстана и представителей иранской стороны.

В состав груза вошли продукты питания (мясные консервы, сахар, мука), а также медицинские изделия и лекарственные средства, предназначенные для поддержки социально значимых потребностей населения.

Посол Казахстана в Иране Онталап Оналбаев подчеркнул важность партнерских отношений между двумя странами, отметив, что Казахстан традиционно оказывает поддержку дружественному народу Ирана. Представители иранской стороны выразили благодарность за оказанную помощь.

Гуманитарный груз в объеме 30 вагонов будет доставлен в Тегеран и распределен по соответствующим учреждениям.