Проект школьника из Шымкента представят на мировой научной выставке в США

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы министерства просвещения РК

Семь школьников из Казахстана представят страну на всемирной научно-инженерной выставке Regeneron ISEF 2026 в США.

Среди участников — ученик специализированной гимназии №8 Шымкента Керімбай Саян с проектом по оптимизации микробных топливных элементов с использованием искусственного интеллекта.

В конкурсе примут участие около 1700 школьников из более чем 60 стран. В этом году Казахстан увеличил квоту участия — число проектов выросло с 3 до 5.

Победители конкурса впервые смогут претендовать на обучение за рубежом по программе «Болашак».

