В стране появится Национальная премия за развитие культуры чтения

Глава государства подписал указ о развитии культуры чтения и формировании читающей нации.

Документ предусматривает модернизацию библиотек, создание цифровой библиотечной платформы, поддержку отечественных писателей и развитие книжного дела.

Правительству поручено до конца 2026 года утвердить концепцию «Читающая нация», запустить проект «10 читателей года», а также разработать новый закон о библиотечном и книгоиздательском деле.

Кроме того, в стране учредят Национальную премию за вклад в развитие культуры чтения.