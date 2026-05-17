Сотрудников и волонтеров саммита в Туркестане наградят от имени президента

По итогам неформального саммита Организации тюркских государств, прошедшего 15 мая в Туркестане, Президент провел совещание, на котором поблагодарил жителей города и акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова за высокий уровень подготовки международного мероприятия.

Глава государства отметил, что благодаря слаженной и эффективной работе Туркестан, где расположены святыни тюркской цивилизации, продемонстрировал значительный потенциал как центр культурно-гуманитарного сотрудничества и подтвердил готовность принимать крупные международные форумы.

По словам президента, зарубежные лидеры и участники саммита высоко оценили качество автомобильных дорог, благоустройство, чистоту и озеленение города.

Президент поручил акимам области и города продолжить системную работу по развитию и благоустройству Туркестана, назвав его исторической жемчужиной Казахстана и всего региона.

Также глава государства сообщил о решении наградить государственными наградами, почетными грамотами и благодарственными письмами сотрудников акиматов и административных структур, представителей военных и правоохранительных органов, коммунальных служб, волонтеров и активистов за добросовестный труд на благо страны.

Об этом сообщил советник президента — пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров.