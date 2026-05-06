МВД получит доступ к медданным водителей для повышения безопасности на дорогах

МВД получит доступ к данным о гражданах с медицинскими противопоказаниями к управлению транспортом. Мажилис в первом чтении одобрил депутатский законопроект, посвящённый вопросам цифровизации, дорожной безопасности и развитию предпринимательства в сфере подготовки водителей.

Документ направлен на создание устойчивой цифровой экосистемы дорожного движения, в которой взаимодействие государства, бизнеса и граждан будет строиться на прозрачных правилах, цифровых сервисах и обмене данными.

Законопроект предусматривает расширение использования систем автоматической фиксации нарушений. Планируется усилить контроль за безопасностью на дорогах за счёт технических средств, способных выявлять и фиксировать правонарушения. Такие устройства будут устанавливаться как на автодорогах, так и на транспорте государственных органов, служб скорой помощи и перевозчиков, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки.

Отдельное внимание уделено интеграции медицинских данных в информационные системы МВД. Это позволит исключить допуск к управлению транспортом лиц с противопоказаниями по состоянию здоровья. В случае выявления соответствующего диагноза право на вождение будет приостанавливаться автоматически.

Также предлагается ограничить доступ к отдельным государственным услугам для граждан, имеющих неоплаченные штрафы или предписания в сфере дорожной безопасности.