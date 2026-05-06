Новые правила усилят требования к автошколам и преподавателям

Редактор Юлия Машковская
Автошколы перейдут на разрешительную модель работы. Одобренный законопроект предусматривает введение государственного контроля за деятельностью профессиональных объединений и учебных организаций, осуществляющих подготовку водителей.

Предлагается внедрить новую систему регулирования: автошколы будут работать в разрешительном режиме с обязательным включением в специальный реестр. Такой подход позволит усилить отбор участников рынка, обеспечить прозрачность материально-технической базы, проверить квалификацию преподавателей и наладить контроль за учебным процессом через цифровые системы.

Кроме того, законопроект усиливает роль и статус профессиональных объединений в развитии системы подготовки водителей.

