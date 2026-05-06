В Шымкенте незаконно оформленные участки на 90 млн. тенге возвращены государству

Прокуратура Шымкента провела проверку соблюдения требований земельного законодательства в деятельности местных исполнительных органов.

В ходе надзорных мероприятий выявлены факты узаконивания земельных участков на основании поддельных документов, а также незаконной легализации территорий, подлежащих изъятию для государственных нужд.

По акту прокурорского реагирования уполномоченные органы приняли меры по устранению выявленных нарушений.

В результате в государственную собственность возвращены земельные участки общей площадью 1,2 гектара с кадастровой стоимостью порядка 90 миллионов тенге.

Работа в данном направлении продолжается и находится на контроле прокуратуры города.