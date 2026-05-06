В Казахстане усилят безопасность такси через обновлённые уведомления

В Казахстане ужесточают контроль за деятельностью такси. Министерство национальной экономики внесло изменения в правила подачи уведомлений для перевозчиков.

Теперь перед началом работы в качестве такси перевозчики обязаны направлять уведомление в местные исполнительные органы. Обновлённая форма предусматривает также возможность внесения изменений при обновлении автопарка — в случае замены или добавления автомобилей.

Ранее действующий порядок не требовал привязки перевозчика к конкретному транспортному средству, что усложняло установление ответственности при дорожно-транспортных происшествиях и причинении ущерба пассажирам или третьим лицам.

В связи с этим форма уведомления дополнена данными о транспортном средстве: маркой, государственным регистрационным номером и годом выпуска.

Ожидается, что нововведения позволят быстрее идентифицировать перевозчиков, повысить уровень безопасности пассажиров и сократить долю нелегальных участников рынка.

Изменения внесены в приказ об утверждении форм уведомлений и правил их приёма государственными органами.