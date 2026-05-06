Минтруда внедрит ИИ для контроля безопасности в социальных учреждениях Казахстана

Минтруда внедрит ИИ для контроля безопасности в социальных учреждениях Казахстана

Редактор Юлия Машковская
Фото министерства труда и социальной защиты населения РК

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан планирует внедрить технологии искусственного интеллекта для повышения уровня безопасности в социальных учреждениях.

Соответствующий проект предусматривает установку интеллектуальной системы видеонаблюдения в организациях, оказывающих специальные социальные услуги. Основная цель — защита граждан, находящихся в стационарных и полустационарных учреждениях.

В качестве решения предлагается использовать систему «ProtectorAI», способную анализировать видеопотоки и выявлять агрессивное поведение, случаи буллинга и другие потенциальные угрозы для получателей услуг.

Согласно проекту приказа, новые системы видеонаблюдения в обязательном порядке будут установлены по периметру учреждений, на входах и выходах, в помещениях общего пользования, кабинетах и складских зонах.

Особое внимание уделено прозрачности работы организаций и защите прав граждан. Предусматривается, что по официальному обращению близких родственников им будет предоставляться доступ к записям с камер видеонаблюдения.

Проект документа, вносящий изменения в приказ от 22 июня 2023 года №230, размещён на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения.

