Хлопковый кластер набирает обороты в Туркестанской области

Туркестанская область перестраивает свою экономику, делая ставку на глубокую переработку хлопка и развитие текстильного производства. Вместо экспорта сырья в регионе формируется полноценный промышленный цикл, от выращивания и переработки хлопка до выпуска готовой продукции.

Запуск новых предприятий и внедрение современных технологий позволяют увеличивать объёмы производства, создавать тысячи рабочих мест и укреплять позиции области как будущего центра лёгкой промышленности и агропромышленного сектора.

В Туркестанской области реализуется ряд масштабных проектов по развитию хлопково-текстильного кластера. В декабре прошлого года в специальной экономической зоне «Turan» в Туркестане запустили промышленный комплекс по производству текстильной продукции полного цикла.

Открытый комплекс по прядению и производству тканей ТОО «Туркестан тоқыма» придал импульс развитию лёгкой промышленности региона. В приоритете не экспорт сырья, а выпуск готовой продукции.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Общая стоимость проекта больше 86 млрд тенге, строительные работы начались в 2024 году. На первом этапе было трудоустроено 430 человек, а после полного запуска всех этапов планируется создать около 2 тысяч новых рабочих мест. При выходе на полную мощность комплекс будет ежегодно производить больше 11 тыс. тонн пряжи, порядка 47 млн квадратных метров ткани, 2 млн комплектов постельного белья и 4 млн одеял».

В то же время в рамках реализации многофункционального «Туркестанского хлопкового агропромышленного комплекса», расположенного в Отырарском районе, был введён в эксплуатацию ряд крупных производственных объектов. Заработал современный хлопкоперерабатывающий завод, производство оросительных лент и центр управления на базе искусственного интеллекта. Эта система позволила автоматизировать процессы орошения на площади 30 тысяч гектаров.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «В рамках проектов внедрены технологии капельного орошения, что позволило сократить расход воды вдвое и увеличить урожайность до трёх раз. В среднем с одного гектара получают 50–60 центнеров хлопка. В регионе планируется запустить 10 заводов для формирования хлопково-текстильного кластера, включая предприятия по переработке хлопка, текстильному и швейному производству, а также внедрению водосберегающих технологий. Общий объём инвестиций превысит 200 млрд тенге, предусмотрено создание более 4 тысяч рабочих мест».

Туркестанская область берёт курс на превращение из преимущественно сельскохозяйственного региона в крупный агропромышленный и текстильный центр с полным производственным циклом и выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью.