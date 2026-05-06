В РК ужесточат правила работы с почвой и введут её паспортизацию

В ходе рассмотрения проекта закона «Об охране почв» депутаты уточнили и усилили его ключевые нормы. В документе определён центральный уполномоченный орган — министерство сельского хозяйства, а также закреплены его основные полномочия.

Законопроектом предусмотрено регулирование механизмов проведения почвенных и агрохимических обследований, а также мероприятий по охране и мониторингу состояния почв. Результаты исследований и практические рекомендации станут общедоступными и будут отражаться в электронной сельскохозяйственной карте.

Отдельное внимание уделено правам и обязанностям участников земельных отношений. В частности, вводятся требования по сохранению плодородного слоя почвы: обязательное снятие при проведении работ, его надлежащее хранение и последующее использование, а также запрет на вывоз.

Сопутствующий законопроект направлен на приведение действующего законодательства в соответствие с новыми нормами. В частности, предусматривается обязательная выдача паспорта сельскохозяйственных земель при их предоставлении. Документ будет содержать ключевые характеристики почвы, включая балл бонитета, содержание гумуса, уровни азота, фосфора и калия, степень засоления, кислотность и механический состав.