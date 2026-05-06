Охотникам запретят использовать приборы ночного видения

Мажилис в первом чтении одобрил депутатский законопроект, направленный на развитие охотничьей отрасли и сохранение животного мира. Документ уточняет механизмы государственного регулирования в сфере охраны, воспроизводства и рационального использования животного мира.

Усиливаются требования к ведению охоты, а также конкретизируются сроки её проведения. Вводятся меры по регулированию численности животных для поддержания биологического баланса и устанавливается порядок учёта редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.

Законопроект предусматривает административную ответственность за публичную демонстрацию или рекламу незаконного оборота диких животных и растений, их частей и дериватов, в том числе в СМИ и интернете. Отдельно вводится ответственность за хранение и реализацию рогов сайгаков, если они не промаркированы или промаркированы с нарушениями.

Также определяется компетенция уполномоченного органа по развитию разведения животных в государственных природных заказниках и устанавливаются правила регистрации животных, содержащихся в неволе и полувольных условиях. Это направлено на предотвращение легализации незаконно добытых особей.

Дополнительно вводится запрет на использование приборов ночного видения, включая инфракрасные и тепловизионные устройства. Ограничивается охота в местах скопления глухарей в период токования без сопровождения егеря.

Кроме того, егерей и руководителей охотничьих хозяйств планируется наделить дополнительными полномочиями в рамках административного производства. В частности, им предоставят право досмотра транспортных средств и судов, их задержания, доставления и временного запрета на эксплуатацию.