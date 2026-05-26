Как работа влияет на ментальное состояние казахстанцев?

Аналитики популярного сервиса по поиску работы совместно крупной фармкорпорацией провели исследование насколько открыто в стране готовы говорить о ментальном здоровье на работе. Для этого опросили более 250 работодателей и около 550 соискателей.

Выяснилось, что несмотря на растущее внимание к теме эмоционального состояния сотрудников, на рынке труда всё ещё сохраняются страхи, стереотипы и недостаток понимания того, как поддерживать людей после сложных жизненных периодов и эмоционального выгорания.

Результаты опроса показали, что многие компании по прежнему не готовы принимать сотрудников с ментальными особенностями, будь то депрессия, тревожные расстройства или серьезные психические заболевания в ремиссии. Эксперты считают, что проблема не только в предвзятости, но и в нехватке понимания. Работодатели зачастую не знают, как выстраивать взаимодействие и безопасную рабочую среду для таких сотрудников.

«На этапе именно собеседования, если, например, соискатель говорит, что у него есть какие-то ментальные особенности, то его могут не принять. Как говорит исследование, более половины работодателей зачастую отказывают. И сейчас именно многие соискатели, особенно молодое поколение, поколение зумеров, для них очень важно именно спокойствие в ментальном плане. Чтобы не было каких-либо грубого обращения», — Мухамед Багдатулы, менеджер по маркетингу и PR HEADHUNTER Центральная Азия.

Казахстанцы называют различные факторы, которые влияют на их эмоциональное состояние и могут приводить к усталости и выгоранию. Среди основных причин, высокая нагрузка, постоянные дедлайны, напряжённая атмосфера в коллективе и отсутствие полноценного отдыха.

Специалисты говорят, усталость и эмоциональное выгорание разные состояния. Если усталость проходит после отдыха, то выгорание не исчезает даже после выходных или отпуска. Более того у человека может появиться раздражение, апатия и полное безразличие к работе, которая раньше приносила интерес.

«Если сидячая работа, необходимо отдыхать, допустим, активно. Если работа физическая, необходимо отдыхать пассивно и так далее. Если работа среди людей и большого общения, необходимо где-то побыть в тишине, в одиночестве. И здесь опять же включается внутренняя работа, когда нужно не испытывать чувства вины, нужно не стыдиться, ставить себя и свое здоровье на первое место», — Анастасия Утинанс, психолог.

Хроническое эмоциональное перенапряжение может приводить к реальным физиологическим последствиям, головным болям, скачкам давления, нарушениям работы сердечно-сосудистой системы и проблемам с пищеварением. В таких случаях требуется не только врачебная помощь, но и психологическая.