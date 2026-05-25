Более 35 тысяч выпускников окончили школу в Туркестанской области

В этом году школы Туркестанской области оканчивают более 35 тысяч выпускников. Среди них 2 416 претендентов на знак «Алтын белгі» и 3 141 кандидат на аттестат с отличием. Это плод устремлений и упорства учеников, а также безграничного труда учителей.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров специально посетил праздничное мероприятие в общеобразовательной школе №33. Глава региона пожелал выпускникам доброго пути и выразил благодарность педагогическому сообществу за их неоценимый труд в воспитании подрастающего поколения.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Сегодня вы с грустью прощаетесь с золотой порой детства и делаете первые уверенные шаги во взрослую жизнь. Этот день навсегда останется в ваших сердцах. Мир меняется каждый день. В век развития искусственного интеллекта, новых технологий, науки и инноваций есть только один путь к успеху — качественное образование, трудолюбивое поколение и передовая молодежь. Поэтому на вас возлагаются большие надежды и огромная ответственность. Мы верим, что вы станете образованными, сильными духом гражданами, любящими свою родину и неравнодушными к судьбе страны. Вы — самое свободное, умное и смелое поколение независимого Казахстана».

В этом году торжественные линейки состоялись под единой темой «Закон и порядок — ценности общенародной Конституции». Также в организациях образования были организованы специальные классные часы, посвященные обеспечению безопасности детей.

Асем Ораз, выпускница: «Всё проходит замечательно. Мне будет не хватать моих друзей и одноклассников. Теперь каждый будет выбирать профессию и отправляться в разные города, следуя за своей мечтой. В нашей стране для молодёжи созданы все условия. Нужно только учиться и трудиться, чтобы достичь поставленных целей. Мы живем в безопасном обществе. Самое главное условие — это соблюдение законов. И мы уверены в своем будущем».

Туркестанская область лидирует в сфере образования по всей республике. В этом году в 1 106 средних школах области завершили учебный год более 554 тысяч детей. Выпускниками 11-го класса стали 35 294 учащихся. 2 416 являются претендентами на знак «Алтын белгі», еще более 3 тысяч учеников номинированы на получение аттестата с отличием. Заявки на участие в Едином национальном тестировании подали свыше 31 тысячи учащихся.

В 2025-2026 учебном году на республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам для учащихся сельских школ команда Туркестанской области впервые завоевала Гран-при и была удостоена звания «Лучшая олимпийская команда-2025».

На областном этапе международных, республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов приняли участие в общей сложности 5 980 учащихся, почти половина из них заняли призовые места. На чемпионате мира по робототехнике в Хьюстоне команда специализированной школы-интерната Толебийского района «TOLEBI DARYN» вошла в ТОП-5 лучших команд мира в категории FIRST LEGO League Challenge, став финалистом Champions Award и завоевав почетное второе место. Команда Qazygurt из одноименного района заняла второе место на международном чемпионате по робототехнике Open International Championship 2026.

Положительные показатели Туркестанской области в сфере образования — это яркое отражение кропотливого труда учителей, стремления к знаниям самих учащихся, а также поддержки, оказываемой со стороны государства.

Отметим, что в минувшем учебном году в эксплуатацию было сдано 20 организаций образования. 16 из них построены в рамках национального проекта «Келешек мектебі».