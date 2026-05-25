В школах Шымкента последний звонок прозвучал для 16 тысяч выпускников

Беззаботное школьное детство осталось позади. Более 16 тысяч выпускников Шымкента сегодня сделали первый шаг во взрослую жизнь. В 291 школе третьего мегаполиса прозвенел последний звонок. Слёзы расставания, тёплые напутствия, трогательные мелодии и прощальный вальс- этот день навсегда останется в памяти вчерашних школьников.

Известная песня Шамши Калдаякова «Ақ бантигім» давно заставила трепетать сердца миллионов. Сегодня выпускники исполнили её по-особенному. Эта мелодия- символ прощания с детством, легкой грусти и больших надежд. Ребята прощаются со школой и любимыми учителями, которые дали им путевку в жизнь.

«Да, уходить из школы правда очень грустно. Каждая минута здесь была яркой и интересной. Все эти моменты теперь станут самыми теплыми воспоминаниями».

«Наши учителя очень сильно нам помогали. Мы делаем важный шаг во взрослую жизнь благодаря им. Вклад наших педагогов просто огромный».

Руководство школы едва сдерживает слезы. Учителя стали для ребят вторыми родителями. Сегодня они выпускают во взрослую жизнь очередное поколение.

Айман Балшыкова, классный руководитель 11 «В» класса: «Работа классного руководителя всегда полна и трудностей, и радостей. Но, несмотря ни на что, мой класс- это понимающие, умные юноши и девушки. Я возлагаю на них большие надежды. Очень трудно с ними расставаться».

В этом году школу оканчивают более 277 тысяч учеников. Из них свыше 16 тысяч- выпускники. И достижения этого потока радуют. На республиканских олимпиадах ребята получили 3 золотые, 10 серебряных, 7 бронзовых медалей и 4 грамоты.

На знак «Алтын белгі» претендуют 786 выпускников, а 1123 школьника идут на аттестат с отличием.

Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента: «Пусть перед вами всегда будут открыты все дороги! Будьте сильными и достойными гражданами Казахстана. Никогда не отступайте от своих целей. Ведь будущее нашей страны теперь в ваших руках!»

В Министерстве просвещения напомнили, что проведение выпускных и других торжественных мероприятий в ресторанах, кафе, банкетных залах, на базах отдыха и на природе запрещено. Также не допускается сбор денежных средств с родителей и учащихся, а также требование подарков.

Церемонии вручения аттестатов и дипломов будут организованы исключительно в стенах организаций образования.