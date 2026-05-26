В Казахстане вырастет стоимость обязательной автостраховки. Изменения связаны с новой системой расчёта тарифов и пересмотром скидок за безаварийное вождение. Теперь цена полиса будет сильнее зависеть от водительской истории, региона регистрации автомобиля и оценки рисков со стороны страховых компаний.

Эксперты считают, что такие меры должны сделать страховой рынок менее убыточным, но для части автомобилистов страховка станет заметно дороже.

Уже в ближайшее время стоимость обязательного автострахования в Казахстане может заметно вырасти. Причиной стали рост числа ДТП и увеличение страховых выплат. Страховые компании всё чаще говорят о высокой убыточности рынка, а некоторые из них начали ограничили продажу полисов.

Сейчас почти половина казахстанских водителей имеет максимальный 13 класс «бонус-малус» и получает скидку до 50% за безаварийную езду. Но новые изменения могут существенно сократить эти льготы.

«Коэффициенты класса бонус-малус меняются. Теперь, если каждый год вам предоставлялась возможность получить скидку в 5%, то теперь размер этой скидки составляет всего 3% 05,28. Для 13 класса бонус-малус, то есть для половины всех автолюбителей нашей страны, страховка в одночасье подорожает на 40%. И также она подорожает для всех остальных категорий, у кого есть класс бонус-малус от 3 до 12», — Азамат Керимбаев, председатель правления СК “FREEDOM INSURANCE”.

Кроме того, система расчёта станет более индивидуальной. В агентстве по регулированию и развитию финрынка считают, что это позволит сделать рынок более справедливым и гибким.

«На стоимость договора страхования, помимо системы бонус-малус, также влияют иные индивидуальные параметры страхователя и транспортного средства, это может быть легковой автомобиль или нет, возраст водителя, стаж вождения, регион и так далее. Речь идет не об «ужесточении», а о переходе к более персонализированной системе оценки риска», — Даурен Касымжанов, главный специалист-актуарий департамента страхового рынка и актуарных расчетов АРРФР.

При этом сами водители надеются, что вместе с ростом стоимости полисов вырастет и качество страховых услуг. Автомобилисты ожидают более высоких выплат и прозрачной системы компенсаций.

«Страховые компании начнут бороться за клиента, предлагать скидки, предлагать бонусы, какие-то подарки. вот как раньше было. Чтобы заставить людей страховаться, нужно показать им преимущество страхования. То есть они должны увидеть в этом, наоборот, для себя защиту, что в случае, если он виноват в аварии, то страховая компания за него выплатит тот ущерб, который он нанес третьим лицам», — Алексей Алексеев, автоэксперт.

Эксперты считают, что после изменений конкуренция между страховыми компаниями усилится. Водители всё чаще будут выбирать страховщика не только по цене полиса, но и по качеству сервиса, скорости выплат и репутации компании.