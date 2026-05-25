В правительстве обсудили ситуацию с ценами на продукты

В правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина рассмотрели ситуацию с продовольственной инфляцией и ценами на социально значимые продукты.

По итогам апреля продовольственная инфляция составила 0,7%, а годовой показатель снизился до 11,3%. Третью неделю подряд цены на социальные продукты остаются стабильными.

Наиболее заметно подешевели помидоры и капуста. При этом сохраняется рост цен на лук, морковь и картофель. Власти ожидают стабилизации стоимости овощей после поступления нового урожая.

Для насыщения внутреннего рынка продолжаются поставки овощей из соседних стран. Также в Туркестанской области идет сбор ранней капусты.

В Правительстве сообщили об усилении контроля за посредниками и торговыми надбавками. С начала года возбуждено более 1,5 тыс. административных дел.

Кроме того, пилотный проект по продвижению продукции с маркировкой «Сделано в Казахстане» показал рост продаж отечественного сыра на 20%.