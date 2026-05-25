Иностранцев призвали не доверять «помощникам»

В Казахстане продолжают бороться с незаконными посредниками, которые предлагают иностранцам помощь при прохождении оценки миграционного потенциала. В минтруда напомнили: процедура проходит только лично и без участия третьих лиц.

Некоторые люди за деньги обещают “гарантированный результат”, подсказывают ответы или сопровождают иностранцев во время оценки. В ведомстве предупреждают, это незаконно. А оценка нужна для проверки того, насколько человек готов к жизни и работе в Казахстане. Также иностранцев просят не передавать свои личные данные сомнительным посредникам, чтобы не столкнуться с правовыми проблемами или мошенничеством.

«Иностранным гражданам рекомендуем пользоваться только официальными источниками информации и проходить все этапы оценки самостоятельно в соответствии с действующими требованиями. Результаты формируются на основании индивидуальных данных и уровня подготовки заявителя», — министерство труда и социальной защиты населения РК.