Сколько стоит жертвенный скот на Курбан айт?

В Шымкенте активно идет подготовка к празднику Курбан айт. На специальных пунктах убоя скота выставлены на продажу сотни овец и крупный рогатый скот. Все поголовье, предназначенное для жертвоприношения, прошло ветеринарный осмотр. Ответственные службы призывают жителей проводить забой в специально отведенных площадках.

Это важно, поскольку при несоблюдении мер безопасности существует риск распространения различных инфекционных заболеваний. Сколько стоит скот для жертвоприношения? И какие требования предусмотрены на специальных пунктах?

Это специальный пункт забоя скота в микрорайоне Бозарык. Сейчас здесь идет активная подготовка к Курбан айту. Подготовлено сотни овец и баранов и десятки бычков. Все они соответствуют требованиям для жертвоприношения. Животноводы потратили полгода на выращивание, уход и подготовку животных к забою.

Сайдмахмудхан Ишанкулов, продавец: «Сейчас у нас подготовлено около 600 овец. Они подходят для жертвоприношения. Все прошли ветеринарную проверку, имеются необходимые документы. Животные здоровые, упитанные, полностью соответствуют условиям жертвоприношения. Также у нас есть около 20 голов крупного рогатого скота, которые тоже соответствуют всем требованиям».

Уже сейчас жители выбирают, помечают и нумеруют животных для забоя. По словам продавцов, около 100 голов мелкого скота уже продано. Стоимость овец в зависимости от веса и возраста начинается от 90 тысяч тенге и достигает 150 тысяч тенге. Средняя цена составляет около 120 тысяч тенге. В дни праздника жители выстраиваются в очередь. На месте работают 25 мясников.

На территории города действуют три пункта убоя скота, соответствующие ветеринарно-санитарным требованиям. Эти центры созданы для предотвращения распространения особо опасных инфекционных заболеваний среди животных и людей. Это особенно важно в преддверии праздника Курбан айт. Городское управление сельского хозяйства и ветеринарии рекомендует жителям, намеренным совершить жертвоприношение, обращаться именно в такие центры.

Ерлан Аденов, руководитель отдела управления сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкента: «Мы призываем жителей и гостей города по возможности не забивать скот в частных дворах и неустановленных местах. Причина в том, что от животных, не прошедших ветеринарный осмотр и не имеющих клинического заключения, может исходить риск различных заболеваний. Поэтому, в первую очередь для сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих, просим забивать только зарегистрированный скот с ветеринарными документами, с ушными бирками и прошедший осмотр ветеринарных врачей».

Пункты убоя скота расположены в микрорайоне Бозарык, на улице Капал батыр, в микрорайоне Казыгурт и в селе Сайрам. По данным управления, там полностью соблюдаются все необходимые требования.

Хотя цены устанавливают сами предприниматели, они придерживаются рыночных норм. В день Курбан айта ветеринарная инспекция будет контролировать ситуацию для предотвращения возможных рисков.