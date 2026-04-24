В Туркестане начал работу международный форум «Банки и Финтех–2026»

В Туркестане начал работу второй Центральноазиатский форум «Банки и Финтех–2026». В масштабном мероприятии принимают участие представители отечественных и зарубежных финансовых институтов, эксперты, инвесторы и специалисты IT-сферы.

В официальной церемонии открытия форума принял участие заместитель акима Туркестанской области Канат Кайыпбек, который поздравил представителей банковского сектора. В своём выступлении он рассказал о развитии финансовой сферы региона, производственных парках и индустриальных зонах.

Канат Кайыпбек, заместитель акима Туркестанской области: «Проведение этого форума в Туркестане имеет особое значение. Наш регион сегодня активно развивается как деловой, туристический и инвестиционный центр. Мы прилагаем все усилия для укрепления сотрудничества с международными партнёрами и финансовыми институтами. Безусловно, форум важен для развития финансового сектора Центральной Азии. Он объединяет ведущих экспертов, банки и финтех-компании для обмена опытом. Форум откроет новые возможности для инвестиций и партнёрства, укрепит региональное и международное сотрудничество».

Туркестан — динамично развивающийся регион с высоким инвестиционным, аграрным, промышленным и туристическим потенциалом. Область богата природными ресурсами и полезными ископаемыми, является одним из основных уранодобывающих регионов Казахстана. Регион также лидирует по производству сельскохозяйственной продукции. Здесь активно развиваются пищевая, текстильная, строительная и горнодобывающая отрасли.

Канат Кайыпбек, заместитель акима Туркестанской области: «В промышленном секторе в настоящее время реализуются 122 инвестиционных проекта на сумму 6 млрд долларов. В области функционируют 21 индустриальная зона общей площадью 1960 гектаров и специальные экономические зоны площадью 1400 гектаров. Эти территории обеспечены инженерной инфраструктурой, предусмотрены налоговые и таможенные льготы. В целях экономии времени и средств инвесторам предлагаются готовые производственные здания».

В рамках форума эксперты обмениваются мнениями о развитии финансового рынка Центральной Азии, расчётах в национальных валютах, влиянии блокчейн-технологий и искусственного интеллекта. Также внимание уделено вопросам эффективного применения искусственного интеллекта в банковской сфере.