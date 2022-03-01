Глава Нацбанка рассказал о влиянии санкций на платежный рынок Казахстана

На правительственном часе Галымжан Пирматов рассказал, что отключение российских банков от SWIFT не несёт прямой угрозы платежному рынку нашей страны.

Председатель Нацбанка заверил, за рынком следят внимательно, если ситуация в дальнейшем ухудшится, Нацбанк примет меры для обеспечения экономической стабильности.

«Валовые международные резервы страны на 25 февраля составили 87,7 млрд долларов. Рост с начала месяца на 346 млн долларов, в том числе активы Национального фонда – 54,0 млрд долларов, золотовалютные резервы – 33,7 млрд долларов. Мы будем проводить валютные интервенции в случае усиления рисков для финансовой стабильности», – сообщил Галымжан Пирматов.

Комплекс мер направлен на сохранение привлекательности тенге, снижение рисков долларизации и давления на обменный курс. По словам Пирматова, все операции казахстанских банков будь то платежи или переводы денег внутри страны осуществляются в штатном режиме. А для проведения трансграничных операций клиентами российских банков подготовлены альтернативные механизмы проведения взаиморасчетов.

«Нацбанк продолжит придерживаться режима инфляционного таргетирования при свободно-плавающем курсе, не препятствуя рыночному курсообразования и исключая таргетирование определенного уровня курса. При этом мы будем проводить валютные интервенции, в случае усиления рисков для финансовой стабильности», — подчеркнул Галымжан Пирматов.