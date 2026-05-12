Список востребованных профессий в Казахстане увеличат втрое

Список востребованных профессий в Казахстане увеличат втрое

Редактор Юлия Машковская
Фото министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

В Казахстане разработали новые механизмы привлечения квалифицированных иностранных специалистов. Законопроект Минтруда предусматривает обновление миграционного законодательства и расширение программы «Алтын Visa».

Для востребованных кадров создадут упрощённые условия трудоустройства и получения статуса долгосрочного резидента. Перечень приоритетных профессий планируют увеличить с 51 до 174 специальностей.

Власти считают, что новые меры помогут сократить дефицит кадров и ускорить развитие ключевых отраслей экономики.

