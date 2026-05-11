Минздрав внедряет новые стандарты телемедицины

Минздрав Казахстана обновил стандарты оснащения медорганизаций с учетом развития телемедицины.

Министерство здравоохранения Казахстана внесло изменения в приказ №167 о минимальных стандартах оснащения медицинских организаций. Новые нормы направлены на развитие телемедицины и повышение доступности медицинской помощи, особенно в сельских и отдалённых регионах.

Обновленные стандарты предусматривают оснащение медучреждений портативным оборудованием с возможностью цифровой передачи данных и интеграции с медицинскими информационными системами.

Основное внимание уделено организациям первичной медико-санитарной помощи ниже районного уровня.

Также новые требования введены для медкабинетов в школах — они позволят проводить профилактические осмотры детей с дистанционной расшифровкой результатов профильными специалистами.

Отдельный стандарт оснащения утвержден и для учреждений уголовно-исполнительной системы.

В Минздраве отметили, что развитие телемедицины позволит повысить эффективность диагностики, сократить нагрузку на врачей и уменьшить время ожидания медицинской помощи.

Сегодня телемедицинская сеть охватывает тысячи медпунктов, амбулаторий и мобильных бригад по всей стране.

В 2025 году казахстанцам оказали 3,87 млн телемедицинских услуг — это на 19% больше, чем годом ранее.