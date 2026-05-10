В школах Казахстана обновят систему медосмотров и диагностики

Министерство здравоохранения планирует полностью цифровизировать профилактические медицинские осмотры детей в рамках школьной медицины.

В ходе совещания отмечено, что текущая система профосмотров остается недостаточно эффективной и носит формальный характер, где акцент делается на количество, а не качество диагностики.

Для улучшения ситуации предлагается обновить модель осмотров, внедрить цифровую обработку данных и расширить участие среднего медицинского персонала.

По данным ведомства, дефицит узких специалистов и высокая нагрузка приводят к сокращению времени осмотра, поверхностной диагностике и снижению выявляемости заболеваний. Также сохраняются сложности учета детей с инвалидностью и особыми потребностями.

Планируется оснащение школ современным медицинским оборудованием и внедрение телемедицинских решений с автоматической передачей данных. В дальнейшем предусмотрено расширение технической базы, включая дополнительные диагностические устройства.

Министр поручила обеспечить полную цифровизацию системы и интеграцию данных в электронный паспорт здоровья ребенка. С 1 сентября 2026 года планируется поэтапное внедрение обновленной модели во всех школах страны.