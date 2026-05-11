Саммит лидеров тюркских государств состоится 15 мая в Туркестане

Редактор Юлия Машковская
Фото: Акимат Туркестанской области

В Казахстане пройдут переговоры Токаева и Эрдогана, а также саммит ОТГ в Туркестане.

13–14 мая по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с государственным визитом Астану посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития казахстанско-турецких отношений.

Кроме того, президенты примут участие в шестом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

15 мая в Туркестане состоится неформальный саммит лидеров стран — участниц Организации тюркских государств.

Главной темой встречи станут искусственный интеллект и цифровое развитие.

