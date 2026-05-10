В Туркестанской области работают 4 завода по выпуску водосберегающих систем

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы акима Туркестанской области

Туркестанская область активно внедряет водосберегающие технологии в сельском хозяйстве. Сегодня в регионе работают четыре завода по производству современных ирригационных систем.

Площадь земель с водосберегающими технологиями достигла 114 тысяч гектаров — это около 20% всех орошаемых земель области. В регионе производят оборудование для капельного и дождевального орошения, что позволяет экономить воду и повышать урожайность.

В ближайшее время планируется запуск еще двух предприятий стоимостью 6 млрд тенге. На развитие отрасли и модернизацию агропромышленного комплекса в 2026 году предусмотрено 31,3 млрд тенге.

В акимате отмечают, что внедрение современных технологий поможет эффективно использовать водные ресурсы и повысить аграрный потенциал региона.

