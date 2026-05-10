В Казахстане предлагают изменить правила проведения выборов

Редактор Юлия Машковская
Фото министерства национальной экономики Республики Казахстан

Депутаты парламента Казахстана на совместном заседании палат одобрили в первом чтении поправки в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан».

Проект представил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин. По его словам, изменения направлены на совершенствование избирательного законодательства с учетом практики прошедших кампаний.

Поправками предлагается урегулировать порядок повторного голосования на выборах акимов, уточнить правила выдвижения кандидатов и исключить возможность одновременного участия одного человека в нескольких избирательных кампаниях.

Также документ предусматривает нормы по проведению онлайн-агитации, использованию социальных сетей и интернет-ресурсов партий, а также уточняет требования к доверенным лицам и сбору подписей.

Кроме того, предлагается создать избирательные участки в местах вахтовой работы и учреждениях временной изоляции.

По словам Серика Жумангарина, принятие поправок позволит повысить прозрачность выборов и усилить ответственность участников избирательного процесса.

