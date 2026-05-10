Программа «Бастау» направлена на укрепление здоровья детей Казахстана

Министерство здравоохранения по поручению заместителя премьер-министра – министра культуры и информации приступает к разработке комплексной программы «Бастау», направленной на укрепление здоровья детей и развитие профилактической медицины.

На совещании под председательством министра здравоохранения Акмарал Альназаровой рассмотрены ключевые направления развития детского здравоохранения. Среди них — совершенствование школьной медицины, цифровизация профилактических осмотров, реализация программы «Саламатты мектеп» и организация летнего оздоровления.

Отмечено, что в рамках инициативы «Здоровое лето – 2025» более 365,5 тыс. детей из отдалённых регионов уже прошли профилактические и оздоровительные мероприятия. В этом году планируется расширение охвата.

Особое внимание уделяется цифровизации, включая внедрение электронных паспортов здоровья детей для мониторинга состояния здоровья и раннего выявления рисков. Также продолжается развитие инфраструктуры, в том числе открытие стоматологических профилактических кабинетов.

Программа «Бастау» станет частью государственной инициативы «Дети Казахстана» и направлена на формирование эффективной системы профилактики и доступной медицинской помощи для детей, включая сельские регионы.